Osimhen al Bayern Monaco? Mossa inaspettata dei tedeschi | è deciso

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sono ore caldissime, le ultime, in quel di Napoli, dove un doppio match-point Scudetto aleggia sulle teste dei calciatori azzurri. La squadra di Luciano Spalletti, dopo aver mancato l’appuntamento con la storia contro la Salernitana, ha infatti una duplice occasione di centrare l’obiettivo. A partire da stasera, i partenopei saranno Campioni dal divano in caso di mancato successo della Lazio contro il Sassuolo, oppure sul campo qualora dalla sfida con l’Udinese di domani venga fuori il segno x2. SSC NapoliMentre tutta la città sogna il tricolore però, il resto d’Europa sogna invece di mettere le proprie mani sui prodigi azzurri. Kim, Kvaratskhelia, Zielinski ed, ovviamente, capocannoniere della squadra nonché il più gettonato a fare le valigie. Nonostante ciò, nelle ultime ore, unaa sorpresa da parte di un importante club ha lasciato di ...

Secondo il quotidiano tedesco, ilMonaco avrebbe sondato la possibilità di uno scambio con il Napoli tra il senegalese e Victor. Idea però morta sul nascere visto l'altissimo ingaggio ...Victorresta il primo obiettivo del Manchester United , ma il club inglese non vorrebbe spingersi ... Madrid 2 - 5 CALCIO - BUNDESLIGA 15:30M. - Hertha Berlino 2 - 0 17:30 Wolfsburg - ...IlMonaco vuole fare sul serio per la prossima stagione e starebbe pensando già al mercato: interesse per Kolo Muani eIlMonaco vuole fare sul serio per la prossima stagione e starebbe pensando già al mercato: interesse per Kolo Muani e. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, i bavaresi ...

Bayern Monaco, l'alternativa ad Osimhen: primi passi concreti Calciomercato.com

Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, la pista Osimhen-Bayern Monaco si sarebbe raffreddata per mezzo dell'elevato costo del cartellino ...Florian Plettenberg, giornalista Sky Sport De, ha riferito una notizia di mercato sui social che riguarda Victor Osimhen.