Orsa JJ4 | Vittorio Feltri tuona | “Una cartuccia nel cu*** a chi vuole abbattere gli orsi”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il Tar di Trento ha sospeso l’abbattimento dell’JJ4, responsabile della morte del runner 26enne Andrea Papi, aggredito mentre stava correndo sui sentieri del monte Peller a Caldes. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dalle associazioni Enpa, Leidaa e Oipa, di fatto annullando l’efficacia del decreto con cui il presidente della Provincia Maurizio Fugatti disponeva l’abbattimento dell’, catturata e attualmente detenuta nel centro faunistico del Casteller. Adesso non resta quindi che attendere il prossimo 25 maggio per il verdetto definitivo sulle sorti dell’: il dibattito è più che mai aperto e tra coloro che si schierano per la sopravvivenza dell’animale c’è anche. Già nelle scorse settimane il giornalista aveva espresso il suo “no” all’abbattimento di JJ4 e nelle ...