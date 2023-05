Orrore a Saturnia | soffocata mamma gatta e i suoi gattini Taglia di 6000 euro sui colpevoli

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Durante una passeggiata due raggazze si sono accorte che in due sacchi abbandonati erano chiusi complessivamente sei gatti. Nel primo hanno rinvenutomorta, era stata chiusa nel sacco con le zampe legate in modo che non potesse fuggire, nell'altro sacco cinque cuccioli tre dei quali già morti e due ancora vivi