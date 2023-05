Ora è terrore-scudetto a Napoli | cosa può accadere alle 23 | il tam-tam

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La festadelrischia di diventare una “avventura”. Così l'ha definita Ilsta, che ha palesato i suoi timori nel caso in cui gli uomini di Sptti dovessero matematicamente vincere lomercoledì sera, prima ancora di giocare contro l'Udinese. In questo caso la città rischia di essere vittima del caos, mentre giovedì la situazione sarebbe molto più controllata, dato che è stato previsto un evento al Maradona. Pagando 5 euro (l'incasso verrà poi devoluto in beneficenza) i tifosi potranno assistere alla sfida di Udine dai maxi-schermi che verranno piazzati all'interno dello stadio. Inoltre per giovedì è previsto lo stopauto a partire d21, con i trasporti che resteranno aperti fino2 di notte. Il ...