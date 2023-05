Operaio cade nel camion per la raccolta dei rifiuti che stava riparando. Morto a 48 anni

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Èl’che questa mattina a Palermo è caduto in un autocompattatore per ladei. Mohamed Boujdouni, 48nato a Marracash in Maroccoil mezzo nel deposito del quartiere quartiere Brancaccio, quando è caduto al suo interno. Èschiacciato dalla pressa. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo, ma per l’non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le lesioni da schiacciamento. Dipendente della ditta esterna Eurotech, che ha vinto l’appalto sulla manutenzione dei mezzi, era al lavoro su un autocompattatore della Rap, l’azienda che si occupa delladeia Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia piazza ...

Ieri, in un'azienda agricola di Barberino Tavarnelle , in provincia di Firenze, unè deceduto precipitando nel vano del montacarichi mentre era intento a spostare pancali con un muletto all...Sembra che l'stesse riparando l'apparecchio, un mezzo per la raccolta dei rifiuti, quando è caduto al suo interno. Sul caso indagano i carabinieri.

