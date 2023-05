Open di Madrid | Alcaraz è il favorito alla vittoria | vola ai quarti di finale

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 maggio 2023)– Prosegue la marcia vincente di Carlosche negli ottavi didelimpone la sua legge ad Alexander Zverev con una partita assolutamente dominata. Lo spagnolo,caccia della conferma, si è imposto con un netto 6-1 6-2 in poco più di un’oretta che gli è valso l’accesso aidi: troverà Khachanov, vincitore contro Rublev in 2 set (7-6 6-4) di uno dei due derby russi di giornata.dal fronte suo dimostra di essere il superin un tabellone che tra defezioni della viglia e risultati di campo ha lasciato allo spagnolo davvero pochi rivali. Anche perché il tennista iberico viaggia fortissimo in stagione: 26-2 il suo bilancio fin qui nel 2023. Saluta ...