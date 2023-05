Inoltre, presso la nostra sede centrale di Rüsselsheim è in costruzione un nuovo campus a basso consumo di risorse", ha dichiarato il Direttore del Brand diItalia, Federico Scopelliti, ...Federico Scopelliti , direttore diItalia, ha detto: "sta seguendo un percorso coerente per arrivare alla completa elettrificazione e procede a tempo di record. Stiamo dunque contribuendo ...Grandland GSE riesce a percorrere fino a 63 km nel ciclo WLTP in modalità full electric Un ... La batteria èioni di litio ha una capacità di 14,2 kWh, la trazione integrale elettrica assicura ...

Opel agli Electric Days a Roma: gamma 100% elettrica nel 2028 Stellantis

ROMA (ITALPRESS) - Opel sta diventando un marchio puramente elettrico e sarà presente a Roma, presso il laghetto dell'EUR, nei giorni dal 5 al 7 maggio, d ...TORINO (ITALPRESS) – Tra le nuove versioni sportive di Opel spicca la Grandland GSe, la vettura più potente della gamma del costruttore tedesco. L’acronimo significa “Grand Sport electric” ed è dedica ...