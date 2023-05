Opel agli Electric Days a Roma | gamma 100% elettrica nel 2028

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 maggio 2023)(ITALPRESS) –sta diventando un marchio puramente elettrico e sarà presente a, presso il laghetto dell’EUR, nei giorni dal 5 al 7 maggio, dove esporràMokka, il suo SUV che ha segnato un evidente cambio di passo, in rappresentanza dellaelettrificata del costruttore tedesco. Gli, saranno anche l’occasione per raccontare la strategia del Marchio del fulmine per l’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica. Entro il, la Casa automobilistica di Rùsselsheim convertirà tutti i prodotti della suain modelli alelettrici. Già oggioffre una selezione completa di modelli elettrificati. Al momento, i clienti possono ...