Omicidio a Napoli | scattano gli arresti nel clan di Lauro e per il boss F4

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Nuove accuse per Marco Di, figlio delPaolo died ex ‘primula rossa’ della camorra. Gli investigatori, coordinati dalla Dda di, ritengono l’ex fantasma di Scampia il mandante di unavvenuto il 4 gennaio 2008.di camorra,gliperdie ilMarco In L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

... l'uomo accoltellato ieri pomeriggio nel centro di. Secondo quanto ricostruito dalla ...sottoposto a fermo di polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziato del reato di tentato. - ...L'della psichiatra Barbara Capovani è (anche) violenza di genere 'È necessario', continua ... Coinvolte le città di Milano, Torino, Bologna, Cagliari, Palermo, Roma, Teramo, Ragusa,, .... È stato fermato per tentatoil presunto aggressore dell'uomo accoltellato ieri ain via Stendhal, nel centro cittadino. È stato quest'ultimo a indicare ai poliziotti dell'...

Napoli, accoltellato a via Stendhal: arrestato l'aggressore per tentato omicidio ilmattino.it

È stato fermato per tentato omicidio il presunto aggressore dell'uomo accoltellato in via Stendhal martedì 2 maggio. La stessa vittima ha fornito, ai ...I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato, sotto ordine del Gip del Tribunale di Napoli, 5 indagati, affiliati al clan Di Lauro del quartiere ...