Odissea pendolari | l’ennesimo pullman Air diretto a Napoli lascia a piedi i passeggeri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIeri unAir che prende fuoco dal vano posteriore ( vedi foto) mentre è in corsa da Grottaminarda costringe ia interrompere il proprio viaggio con tanto spavento, stamattinadisservizio. In questo caso il problema riguarda le corse che la mattina partono dall’Autostazione di Avellino per raggingere il terminal di Piazza Garibaldi a. Un pendolare segnala che per l’ennesima volta la corsa AV-NA via de Pretis delle 6:50 hato a terra gente già alla prima fermata di Torrette. L’utente ci tiene a precisare come non voglia entrare in polemica con nessuno, men che meno dare la colpa all’autista che non può assumersi la responsabilità di fare viaggiare persone in. “Sicuramente-osserva- il flusso di viaggiatori è ...