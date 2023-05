NXT 02 05 2023 Dopo il Draft…

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT, una puntata che è ovviamente condizionata da quanto accaduto con il Draft che ha visto diverse promozioni nel main roster di atleti provenienti proprio da NXT. Ma non perdiamo tempo e immergiamoci immediatamente nello show. NXT North American Championship: Wes Lee(c)(w/Tyler Bate) vs Drew Gulak(w/Charlie Dempsey) (3,5 / 5) Gulak si rivela essere un degno avversario per il campione che comunque grazie alla sua velocità e alla sua agilità riesce a rispondere colpo su colpo. Dempsey, all’angolo di Gulak, cerca più volte di aiutare il proprio alleato fino a quando Tyler Bate non lo mette ko e spiana così la strada a Wes Lee che rimasto uno contro uno contro Drew Gualk si aggiudica il match. Vincitore e ancora campione: Wes Lee PROMO: Trick Williams si presenta sul ring e senza troppi giri di parole promette ...

Il NXT Women's Title verrà riassegnato a Battleground 2023 The Shield Of Wrestling

La WWE ha già da tempo "salutato" un NXT UK, brand britannico della federazione di Stamford che aveva l'intento di preparare le stelline del Regno Unito al grande passo negli States. Uno dei facenti p ...La storia si scrive e la federazione numero uno al mondo lo ha fatto ben 31 anni fa con l'edizione di SummerSlam all'interno del noto stadio inglese.