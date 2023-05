Nvidia presenta venti ricerche sull’IA in campo grafico I capelli mossi in tempo reale sono sbalorditivi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Lesarannote al SIGGRAPH 2023. Impressionante la capacità di trasformare in movimenti 3D quelli di atleti ripresi in TV e la simulazione indi migliaia di....

...combinazione AMD Ryzen 9 7940H e laGeForce RTX 4050 per laptop dotata diStudio ... Il notebookuna memoria LPDDR5 fino a 16 GB e una memoria PCIe Gen 4 SDD fino a 2 TB, oltre a ......sbloccando pian piano il relativo ramo di skill (ognuna delle oltre 30 armi a disposizione...l'ho completato in circa 9 ore a livello di difficoltà Normale su un PC su PC dotato di una...... 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e scheda videoGeForce RTX 3070 con 8GB di memoria GDDR6. La ... Il laptop viene venduto Windows 11 preinstallato eun ampio layout a cinque tubi di calore ...

Nuovi portatili gaming ad alte prestazioni in arrivo da Acer ilmattino.it

Che prezzi per le schede video oggi, come a un Black Friday! La RTX 3060 continua a essere la migliore come prezzo/prestazioni, ma questa RTX 4070 sta andando a ruba ...NVIDIA ha pubblicato la versione 531.79 dei suoi driver GeForce Game Ready, mirata a ottimizzare Redfall, l'ultima fatica di Arkane Studios.