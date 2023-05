Nuovi tagli alle tasse | dopo il cuneo la riduzione dell' Irpef | le misure

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un nuovo fisco che passerà da 4 a 3 aliquote, lotta all'evasione grazienuove tecnologie, innalzamentoa no tax area e detrazioni. Sono solo alcunee novità contenute nella riforma fiscale presentata dal vice ministro'Economia ee finanze Maurizio Leo durante l'audizionecommissioni riunite: quella Finanzea Camera e quella sulla Riforma fiscale del Senato. Il progetto di riforma si sviluppa in quattro parti: principi generali, tributi, procedimenti e materiali. «Come primo intervento metteremo mano all', imposta che presenta criticità e lacune» ha detto Leo. Si passa da quattro aliquote a tre. Oggi fino a 15 mila euro si paga il 23%, tra 15.001 e 28 mila il 25%, tra 28.001 e 50 mila il ...

