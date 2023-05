Nuove nomine in Suzuki Italia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) TORINO (ITALPRESS) – A partire dal 1° maggio,, filialena della multinazionale di Hamamatsu, che commercializza auto, moto e motori fuoribordo sul territorio nazionale, annunciacariche all’interno dell’organizzazione, presieduta da Massimo Nalli. Mirko Dall’Agnola, 48 anni ingegnere assume la carica di Vice Direttore Generale Auto. Andrea Henke, 41 anni, ingegnere assume la carica di Direttore Commerciale Auto. Giuseppe Susi, 43 anni, ingegnere, all’interno della direzione After Sales, assume la carica di Service Manager Corporate, per le tre linee prodotto auto, moto e motori marini. Marco Quaglino, 42 anni, ingegnere assume la carica di Motorcycle Sales Manager. Foto: ufficio stampa(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

