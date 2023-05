Nuove auto elettriche a Saronno | 1 | 5 euro per spostarsi da un quartiere all’altro

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 3 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nuovi stalli di sosta in piazza Della Repubblica a, destinati alledella società E-Vai: il car sharing arriva così a, grazie a un accordo tra l’amministrazione comunale e il privato.: per i dipendenti e per i cittadini Tra E-Vai e il Comune diun accordo ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.