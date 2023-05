Notte di attacchi su Kiev | contraerea in azione | Pioggia di droni su Crimea e Russia | sotto tiro la base di Bryansk

Anche stamattina gli allarmi hanno suonato per segnalareaerei imminenti. La capitale ... - Un deposito di carburante ha preso fuoco durante lanel villaggio russo di Volna, vicino al ......Le forze armate ucraine hanno abbattuto 21 su un totale di 26 droni russi lanciati nella... Gli, che hanno preso di mira anche Kiev, sono stati effettuati, secondo l'aeronautica ucraina, ...ISRAELE - PALESTINA Forze israeliane e gruppi armati palestinesi a Gaza hanno concordato un cessate il fuoco dopo unadiaerei dei caccia con la stella di David nella Striscia, da cui in precedenza erano stati lanciati razzi in risposta alla morte in prigione per sciopero della fame di Khader Adnan, un ...

Attacchi nella notte del primo maggio a Kiev e sull'Est - Ultima Ora Agenzia ANSA

KIEV - Le truppe russe hanno lanciato questa notte una nuova ondata di attacchi contro l'Ucraina, utilizzando droni kamikaze. Lo riferisce l'aeronautica ucraina, sottolineando che 26 droni «di ...Un attacco con droni è stato lanciato durante la notte su un aeroporto militare nella regione russa di Bryansk, riferisce il canale Telegram Baza. "Cinque droni hanno attaccato un aeroporto militare n ...