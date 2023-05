Notiziario | contrapposizioni | tattica e lavoro fisico

Leggi su seriea24

Prosegue al Picchio Village la preparazione dei bianconeri, che sabato saranno di scena al "Ferraris" per il match di campionato col Genoa. Stamane il gruppo ha svolto una seduta diincentrata su attivazione con mobilità e frequenza,tattiche e 1vs1 con tiro in porta. Successivamente, il gruppo è stato diviso in due per svolgere, alternatamente, una sedutae unneuro muscolare. Domani è in programma un allenamento alle ore 10:30 al Picchio Village a porte chiuse.