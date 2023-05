Non solo primo maggio | in Francia è protesta continua

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Oggi c’è un appuntamento importante nel braccio di ferro sulla riforma delle pensioni: è atteso il giudizio del Consiglio Costituzionale sulla seconda domanda di Rip (referendum) presentata dalla sinistra contro first appeared on il manifesto.

Quattordici punti di vantaggio a cinque giornate dalla fine. Il titolo del Barcellona, in Spagna, è davvero a un passo. Questo,grazie al successo del blaugrana per 1 - 0 sull'Osasuna, ma anche attraverso la contemporanea sconfitta del diretto inseguitore Real Madrid, sconfitto 2 - 0 a San Sebastian contro la Real ...... dai giorni in cui Napoli ha iniziato a vestirsi d'azzurro per celebrare lo scudetto: la festasia occasione per imbrattare i monumenti. All'inizio erauna richiesta, un appello che venne ...... dai giornali manettari'giustizialismo dell'editoria' Noi daremo spazio alle idee riformiste. ... un abbraccio e i migliori auguri a Silvio Berlusconi ) o che siano espressioni del PD chesi ...

Man City, non solo il PSG su Bernardo Silva: un altro club insiste Calciomercato.com

(Cultura) Torna per Donzelli il classico «Destra e sinistra», con l'introduzione di Nadia Urbinati. A trent’anni dalla pubblicazione uno dei volumi più noti del filosofo torinese scomparso nel 2004. Q ...Il consigliere di Zelensky risponde alle indiscrezioni di stampa sui semoventi. E sulla controffensiva: le azioni saranno multiple ...