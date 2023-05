Non esiste la libertà di stampa senza la liberazione di Assange

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Oggi Giornata internazionale per ladiè fondamentale per la sopravvivenza stessa delle nostre democrazie ricordare un vero guardiano e martire in nome della: Julian. Per chi non lo conoscesse è stato il fondatore di Wikileaks, un portale di informazione che ha raccolto per decenni documenti top secret, garantendo l’anonimato delle proprie fonti. E che ha scoperchiato importanti segreti riguardo l’apparato di potere globale dell’amministrazione USA. Svelandone massacri ai danni dei civili nella guerra in Afghanistan, e le torture nella prigione di Guantanamoalcun rispetto dei diritti umani. Ma non solo.è divenuto una vera e propria spina nel fianco. Una minaccia ed un “individuo pericoloso” perché capace di disvelare i metodi di azione ...