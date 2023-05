“Non doveva finire così” Ilary Blasi | la notizia peggiore dopo la puntata dell’Isola dei Famosi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Non arrivano notizie confortanti per l’Isola dei2023 e. Nella serata del 2 maggio è andata in onda la nuovain diretta del programma, che non è stata trasmessa di lunedì dato che c’era la festività del Primo Maggio. Le aspettative erano comunque buone, infatti i vertici di Mediaset e la stessa conduttrice sicuramente erano ottimisti, ma in fin dei conti la situazione non è andata come previsto e ora lei dovrà rimboccarsi le maniche il prima possibile. Prima di dirvi tutto sull’Isola dei2023 e la delusione di, sono arrivati anche aggiornamenti su Claudia Motta, che ha dovuto rinunciare alla prosecuzione della sua avventura in Honduras causa infortunio. Lei si è fatta vedere col collare e ha detto: “È stata un’esperienza ...