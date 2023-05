No | il World economic forum non ha detto che «l’acqua non è un diritto umano»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il 3 maggio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione riguardo ad un video TikTok. Qui si vedeva lo screenshot (presente anche su Facebook) di un articolo intitolato ‘Water is Not a Human Right’: WEF Orders Govt’s To Begin Rationing Water Into Homes (in italiano: “‘non è un’: il WEF ordina al governo di iniziare a razionarenelle case”). L’articolo oggetto della segnalazione è illustrato con una foto di Klaus Schwab, fondatore e presidente del(Wef). Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale del Wef. Innanzitutto, lo screenshot arriva da un articolo pubblicato il 12 aprile 2023 da The People’s Voice, che fa risalire la ...

