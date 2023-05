Niente scontrini al bar Il nuovo scandalo colpisce il Tribunale di Roma

... dopo aver pizzicato un bar dell'Agenzia delle Entrate a non fare gli- che fa ridere già ... e nessuno sa. Nessuno sacosì come nessuno sapeva che Fedez avrebbe messo a testa in ...A quel punto Ghione prova a chiedere delucidazioni al cassiere: "Dopo tutto quello che è successo, proprio in Tribunale ci dimentichiamo di fare gli". E se il barista dell'Eur non aveva ...Striscia e il caso del bar (nell'Agenzia delle Entrate) che non fadal 2018 Bar che non fa, Caterina Collovati: 'In questo Paese tutto funziona al contrario'al ...

Anche al bar del Tribunale di Roma niente scontrini Il blitz di ... Open

Jimmy Ghione porta alla luce un nuovo paradosso: anche al Tribunale civile di Roma latitano le ricevute fiscali ...“Niente carne per la rompiballe”. Sta facendo discutere tra gli utenti social spagnoli l’appunto che un cameriere ha voluto lasciare sullo scontrino di pagamento. Il documento della discordia è appars ...