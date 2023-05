Nicola Porro si scaglia contro Ambra | parole al veleno

(Di mercoledì 3 maggio 2023)ci è andato giù pesanteAngiolini. Il giornalista non ha usatoleggere nei confronti dell’attrice: ecco che cosa ha detto e perché. Il conduttore di Rete 4 non si è di certo trattenuto nell’esprimere le sue opinioni sue sulla sua presenza sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma in qualità di conduttrice. Il giornalista ha usatoforti, andando a rivangare anche l’inizio della carriera della Angiolini. Fonte foto: AnsaCome da sei anni a questa parte, il concerto di piazza San Giovanni a Roma in onda su Rai 3 è stato condotto daAngiolini, che quest’anno è stata affiancata da Biggio. L’attrice e conduttrice ha ricevuto parecchi apprezzamenti da parte del pubblico, un po’ ...

'Se diventasse chiaro che i bambini ottengono i migliori risultati nelle scuole scelte e persino gestite dai propri genitori, il pubblico sarebbe aperto a ripensare l'erogazione di altri servizi ...Su quest'ultima stoccata il destinatario sembra essere. A ridosso dell'inizio del festival il giornalista non ci è andato per il sottile: '. La Angiolini - ha detto - era 'una ragazzina ...Rete 4: Quarta Repubblica , il programma condotto daaffronta temi d'attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00 % ...

Il Papa da Orban fa impazzire la sinistra Nicola Porro

Nicola Porro ci è andato giù pesante contro Ambra Angiolini. Il giornalista non ha usato parole leggere nei confronti dell'attrice.Le nostre città non sono sicure perché manca la sicurezza della pena”. A parlare è Pasquale Alessandro Griesi, poliziotto che vive in Brianza segretario de ...