Nick Kyrgios sventa il furto dell' auto | decisiva un' app

(Di mercoledì 3 maggio 2023)aiuta la polizia are ila sua Tesla. I dettaglia storia emergono dal fascicolo del processo celebrato a Canberra contro l'uomo di 32 anni accusato diaggravato ...

aiuta la polizia a sventare il furto della sua Tesla. I dettagli della storia emergono dal fascicolo del processo celebrato a Canberra contro l'uomo di 32 anni accusato di furto aggravato ..., star del tennis e proprietario di una Tesla , ha utilizzato l'app della casa automobilistica per aiutare la polizia a rintracciare la sua Model X , dopo che è stata rubata da casa sua ...Brevi Disavventura a lieto fino per, che anche se non direttamente, ha vissuto momenti di paura nella mattinata di ieri a Canberra (Australia). Ad essere coinvolta è stata la madre del tennista australiano, che ha visto ...

Ladro minaccia la madre e ruba la Tesla: Kyrgios lo fa catturare con l'app - Sportmediaset Sport Mediaset

Nick Kyrgios aiuta la polizia a sventare il furto della sua Tesla. I dettagli della storia emergono dal fascicolo del processo celebrato a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...