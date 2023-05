Nettuno | lavori alle tubature | città senz’acqua Scuole chiuse e autobotti e in strada

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 maggio 2023)– Come da comunicazione trasmessa all’Ente da Acqualatina in data 1 maggio 2023, si informa che domani, giovedì 4 maggio 2023, per consentire l’esecuzione di urgentialla rete, verrà sospesa l’erogazione idrica dore 9ore 20 nell’intero territorio del Comune diad eccezione delle zone di Santa Barbara, Cadolino e Zucchetti. Pertanto gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico per l’intera giornata. Si rende noto, inoltre, che, per garantire il servizio sostitutivoutenze, il Gestore del servizio idrica metterà a disposizione le seguenti: • Piazzale degli Eroi, zona Cretarossa (di fronte al poligono) • Via Santa Maria Goretti, zona Tre Cancelli • Piazzale Berlinguer (Parcheggione) A causa dell’interruzione del flusso ...