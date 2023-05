Neonata lasciata nella culla della vita a Bergamo | il biglietto della mamma | «Vi affido un pezzo della mia vita»

Mercoledì pomeriggio verso le 17 unaè statanella culla per la vita all'esterno della sede della Croce rossa di Bergamo . La piccola sta bene: è stata portata da un equipaggio di soccorritori all'ospedale Papa Giovanni ...Unaè stataalle 17 alla culla per la vita situata all'esterno della sede della Croce rossa di Bergamo. La piccola sta bene: è stata portata da un equipaggio di soccorritori all'ospedale ...Unaè stataalle 17 alla 'Culla per la vita' situata all'esterno della sede della Croce rossa di Bergamo. La piccola sta bene: è stata portata da un equipaggio di soccorritori all'...

Bergamo, neonata lasciata nella culla per la vita. Il biglietto: «Un pezzo importante della mia vita» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

La piccola è stata trovata all'esterno dell Croce rossa di Bergamo con un messaggio della madre rimasta senza identità. L'emozione dei volontari ...Una neonata è stata lasciata alle 17 alla culla per la vita situata all'esterno della sede della Croce rossa di Bergamo. Dopo i casi di Milano un’altra giovane vita è stata abbandonata da chi non rius ...