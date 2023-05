Neonata lasciata alla culla della vita di Bergamo | sta bene

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Unaè stataalle 17per la' situata all'esternosedeCroce rossa di. La piccola sta: è stata portata da un equipaggio di soccorritori all'...

Bergamo, neonata lasciata nella culla per la vita. Il biglietto: «Un pezzo importante della mia vita» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

