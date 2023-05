(Di mercoledì 3 maggio 2023) Le donne sono appena il 4 per cento della popolazione carceraria italiana. Anche per questo il sistema penitenziario sembra ignorare i loroe le loro necessità. Insieme a quelli dei loro figli. Leggi

Non si conosceranno mai i motivi ufficiali del suo arresto, come per gli altri mille palestinesi (su cinquemila prigionieri politici detenutiisraeliane) sottoposti a detenzione ...Si citano numeri e documenti del Dap, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sulla presenza di stranieri e clandestini. Si riportano dati del provveditorato sulle ...Il suo sciopero della fame del 2012, durato 67 giorni, ispirò una protesta di massae molti detenuti hanno preso il suo esempio scioperando a loro volta. Questa volta, però, la sua ...

Nelle carceri non c'è spazio per i diritti delle detenute Internazionale

Due funzionari del X Municipio, a Ostia, sono finiti in carcere nell’ambito dell’indagine della Procura di Roma su episodi di corruzione che vede coinvolte complessivamente 12 persone tra cui anche im ...Le donne sono appena il 4 per cento della popolazione carceraria italiana. Anche per questo il sistema penitenziario sembra ignorare i loro diritti e le loro necessità. Insieme a quelli dei loro figli ...