Neanche su Marte | Salvini sotterra Landini | l' autogol del sindacato

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Matteoinchioda le mosse "marziane" di Maurizio. "Unche invita i lavoratori allo sciopero contro un aumento in busta paga non so se esista su. Fosse stato il taglio delle buste paga ok, ma portare in piazza i lavoratori contro chi mette 100 euro in tasca al mese ai lavoratori mi incuriosisce", dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenuto questa mattina a Rtl 102.5. "Della forma possiamo parlare", ha aggiunto, "ma guardiamo alla sostanza. In questo decreto ci sono interventi sulla sicurezza, sull'alternanza scuola lavoro, sugli invalidi, sui vedovi e le vedove che erano stati esclusi dall'incremento dell'assegno unico in caso di morte del marito". È difficile capire perché si chiami lo sciopero "su un provvedimento che ...

Un sindacato che invita i lavoratori in piazza contro un aumento in busta non esistesu. È un momento difficile per milioni di italiani, in questo decreto ci sono anche interventi sulla ..."Un sindacato che invita i lavoratori ad uno sciopero in piazza contro un aumento in busta paga che arriva a 100 euro non so se esista su" ha affermato il leghista su Rtl 102.5. "Se ci fosse un ...... e per questo viene scelta Baia Flaminia - Campo. Tutto sembrava organizzato quindi; il ... e nel giro di venti minuti delle circa 10.000 persone non restal'ombra. Nel lungo viaggio di ...

Matteo Salvini a RTL 102.5: Sindacati, "Invitare i lavoratori in piazza contro aumenti in busta Neanche su Marte" RTL 102.5

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è stato ospite di RTL 102.5 in Non Stop News con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro per u ...Matteo Salvini, dimostrando tutta la sua ignoranza in materia di democrazia e processi sindacali, ha contestato la presa di posizione della Cgil, che paventa uno sciopero generale.