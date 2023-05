' Ndrangheta | traffico di droga e di armi da guerra Maxi blitz dei Ros | oltre 100 arresti in tutta Italia

: operazione contro cosche della Locride Eseguiti 108 ordini di arresto. Indagati accusati a vario titolo d'associazione mafiosa, concorso esterno einternazionale di droga con l'...Gli indagati sono accusati a vario titolo d'associazione mafiosa; concorso esterno einternazionale di droga con l'aggravante di transnazionalità e di ingente quantità;di armi, ...... associazione finalizzata alinternazionale di stupefacenti (con l'aggravante della transnazionalità e dell'ingente quantità), produzione,e detenzione illeciti di sostanze ...

Ndrangheta, maxi operazione contro cosche della Locride: 108 arresti. Sgominato traffico internazionale di dro ilmessaggero.it

ANCONA - Maxi bltiz anti 'ndrangheta: arresti e perquisizioni anche nelle Marche. Maxi operazione dei carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Reggio Calabria in Italia e in diversi ...Blitz contro la 'Ndrangheta. Nell'operazione "Eureka" dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria, sono state arrestate 108 persone - 85 in carcere ...