' Ndrangheta | Salvini | ' straordinaria operazione | tolleranza zero contro clan'

... non ci sono i soldi" dice Verderio, lunga militanza nella Lega pre -e fedeltà all'idea ... Poi su legalità,e sicurezza saremo inflessibili, sempre attenti di fronte anche ai ...... anno in cui vennero emanati i cosiddetti "decreti". " Con questo decreto si rischia di ... le stesse che finiscono nelle mani del caporalato gestito da Cosa Nostra,e Mafia Nigeriana....e l'importanza del lavoro della Commissione contro '. Già da qualche mese il mio ruolo istituzionale è cambiato, in quanto sono adesso il Presidente del gruppo politico Lega...

'Ndrangheta: Salvini, 'straordinaria operazione, tolleranza zero ... Civonline

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Straordinaria operazione contro la ‘ndrangheta, con 2,5 miliardi di guadagni illeciti intercettati e più di 100 arresti. Onore a donne e uomini che combattono, ogni giorno ...Matteo Salvini: entro l'estate 1.500 vigilantes nelle stazioni - "Ciò che posso fare, insieme a Ferrovie dello Stato, è arrivare a 1.500 vigilantes entro ...