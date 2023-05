‘Ndrangheta | operazione Eureka 108 misure cautelari in tutta Italia

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 maggio 2023) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il Ros e il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a quattro collegati provvedimentiemessi dall’Ufficio GIP del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 108 persone indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso (imputazione a carico di 5 soggetti), concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (con l’aggravante della transnazionalità e dell’ingente quantità), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, detenzione/traffico di armi anche da guerra, riciclaggio, favoreggiamento, procurata inosservanza di pena, trasferimento fraudolento di valori e altri reati. L’è stata battezzata con il nome in codice ...