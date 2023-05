' Ndrangheta | operazione contro cosche Locride | 108 arresti

Sono contestati a vario titolo i reati di: associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e detenzione/traffico di armi anche da ...È il bilancio dell'"Eureka", coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, che ha stroncato la 'della Locride e, in particolare, le cosche Nirta - Strangio di San Luca e Morabito di ...L'è stata battezzata con il nome in codice Eureka. trl fonte video: Carabinieri Condividi questo articolo: Sponsor

'Ndrangheta: operazione contro le cosche della Locride, 108 arresti - Cronaca Agenzia ANSA

Arriva anche in Sardegna la maxi operazione dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria che ha portato all' arresto di 108 persone – 85 quelle finite in carcere – nell'ambito ...