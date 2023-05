' Ndrangheta | maxi operazione contro le cosche in Italia ed Europa | 108 arresti in otto Paesi

Leggi Anche Cassano allo Ionio (Cosenza), uccisa una donna: ipotesi delitto di 'Le accuse Gli indagati sono accusati a vario titolo di: associazione mafiosa, concorso esterno e traffico internazionale di droga con l'aggravante di transnazionalità e di ingente quantità , ...Indagate 108 persone Si chiama Eureka laoperazione contro la 'dei carabinieri del Ros scattata in Italia e in diversi Paesi esteri. Indagate 108 persone a vario titolo per associazione di tipo mafioso, traffico ...1' DI LETTURA  REGGIO CALABRIA " I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato 108 persone " 85 in carcere " in esecuzione di quattro ordinanze di custodia ...

Ndrangheta, maxi blitz dei Carabinieri: 108 arresti in tutta Italia Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Il commento del presidente della Regione dopo il blitz dell'Arma dei carabinieri contro le cosche della Locride ...