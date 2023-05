' Ndrangheta | maxi blitz nel Reggino 108 arresti

(Di mercoledì 3 maggio 2023) AGI - I Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito quattro collegati provvedimenti cautelari emessi dal gip di Reggio Calabria su richiesta della locale procura - Dda della Repubblica guidata da Giovanni Bombardieri, nei confronti di 108 persone. Gli interessati, sono indagati, tra gli altri, a vario titolo per associazione di tipo mafioso (imputazione a carico di 5 soggetti), concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (con l'aggravante della transnazionalità e dell'ingente quantità), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, detenzione/traffico di armi anche da guerra, riciclaggio, favoreggiamento, procurata inosservanza di pena, trasferimento fraudolento di valori e altri beni.

Un'intera "propaggine" della ', la prima autorizzata dalla casa madre calabrese per ...di Roma ha infatti chiesto è ottenuto il rinvio a giudizio nei confronti di 43 imputati della...Più di 40 rinvii a giudizio nella Capitale per le cosche di 'che avevano sviluppato i loro affari a Roma. Sono i risultati dellainchiesta "Propaggine" della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma che si è concentrata sulla prima ndrina "......diventa procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e si dedicherà alla lotta la '. ... Questo processo è considerato importante tanto quanto il "processo" alla mafia siciliana. Il ...

Maxi inchiesta sulla prima struttura "locale" di 'Ndrangheta attiva a Roma: 40 rinvii a giudizio RaiNews

Maxi operazione contro la 'ndrangheta compiuta dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria: finite in arresto 108 persone (di cui 85 in carcere) in esecuzione di quattro ordin ...I carabinieri del Ros hanno eseguito quattro provvedimenti cautelari collegati tra loro nei confronti di affiliati ed esponenti di un'organizzazione criminale che trafficava droga e riciclava denaro ...