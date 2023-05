' Ndrangheta | maxi blitz carabinieri Ros | 108 misure cautelari in Italia' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. - (Adnkronos) -operazione deidel Ros e del Comando Provinciale di Reggio Calabria ine in diversi paesi esteri. Ini militari hanno eseguito provvedimentinei confronti di 108 persone, nell'ambito di quattro diversi filoni di indagine collegati tra loro. Lesono state emesse dal gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia guidata da Giovanni Bombardieri. L'operazione è in corso anche in diversi paesi europei come Belgio, Germania, Francia, Spagna e Portogallo. I destinatari dei provvedimenti sono indagati, a vario titolo per associazione di tipo mafioso (imputazione a carico di 5 persone), concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico ...