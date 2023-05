‘Ndrangheta | 108 arresti nel corso di un blitz contro cosche Locride

(Di mercoledì 3 maggio 2023) I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato 108 persone (per 85 delle quali è previsto il carcere) come previsto da quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari (Gip) su richiesta della Dda reggina. Ognuno degli indagati è accusato a vario titolo di associazione mafiosa, conesterno e traffico internazionale di droga con l'aggravante di transnazionalità e di ingente quantità, traffico di armi, anche da guerra, riciclaggio, favoreggiamento, trasferimento fraudolento e procurata inosservanza di pena. Nell’ambito dell’operazione, chiamata “Eureka”, sono state colpite leNirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo.

In tuttopersone - 85 già in carcere. Archiviati gli anni della faida, terminata con la strage ... che la 'era già radicata lontano dalla casa madre calabrese, i santolucoti hanno ...I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestatopersone - 85 in carcere - in esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip su richiesta della Dda reggina. Gli indagati sono accusati a vario titolo d'associazione ...REGGIO CALABRIA, 03 MAG I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestatopersone 85 in carcere in esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip su richiesta della Dda reggina. Gli indagati sono accusati a vario titolo d'associazione mafiosa; ...