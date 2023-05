NBA | Playoff 2023 | calendario e risultati di tutte le partite

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilcon idiledeidi NBA. Sedici squadre, otto per entrambe le conference, si contenderanno il prestigioso titolo. Ad Est, troviamo Milwaukee Bucks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Ad Ovest, invece, le squadre qualificate sono Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings e Golden State Warriors. Ecco tutti iaggiornati, con le gare che saranno al meglio delle sette sfide. IL TABELLONE DEIILDEIEASTERN CONFERENCE SECONDO TURNO (5) New York Knicks – (8) Miami Heat ...

I Lakers passano con personalità in casa dei Warriors e aprono la serie più attesa di tutta la postseason con una prestazione maiuscola. New York, invece, pareggia i conti con Miami in gara - 2 di ...Nella gara - 3 dei, il Real Madrid vince in casa del Partizan Belgrado per 80 - 82 e riapre la serie. Doppia doppia per Tavares, autore di ...Un po' invecchiati magari (ma sempre decisivi), Steph Curry e LeBron James si affrontano nela San Francisco (gara1 al via stanotte ore 4 italiane) in una sfida che ha già fatto scorrere ...

Playoff Nba 2023, i Lakers vincono gara-1 in casa Warriors, New York pareggia sull'1-1. Ecco i risultati della notte ...Agenzia New York, 30 apr. – Miami vince 108-101 in trasferta contro New York in gara-1 di semifinale della Eastern Conference Nba. Buona la prima per gli Heat che non si fanno… Leggi ...