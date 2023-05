“Nazifascismo come la mafia” | la miserabile sparata di Piantedosi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag – Il “” (ammesso e non concesso che sia mai esistito)la. Laè del ministro dell’Interno Matteoriportato dall’Ansa.laDai tempi dei “fasciomafiosi” non si udiva l’ennesimo e triste tentativo di associare fascismo e, nonostante la storia parli di tutt’altro (ma anche a quello siamo tristemente abituati). Usando l’artifizio “”, ad associare con laci pensa. Niente Cgil, niente Pd, un ministro di centrodestra. Giusto per sottomettersi ancora di più. Il titolare del dicastero parla così: “E’ stato un po’ faticoso spiegare la scelta di essere a ...

(Adnkronos) – “E’ stato un po’ faticoso spiegare la scelta di essere a Castelvetrano nel giorno della Liberazione, ma non era un modo per sviare e deviare dalla celebrazione del 25 aprile, ma lanciare ...Il ministro dell'Interno è in visita a Palermo: prima tappa la stele di Capaci, poi la presentazione del libro di Tina Montinaro ...