Apparentemente, anche qualcuno nella nostradeve aver letto questo libro', ha esorditonella sua denuncia su Twitter. Nello specificoha indicato che vengono mandate in ...Vessazioni in carcere. Capita in tante parti del mondo e certamente anche in Ucraina. L' oppositore del Cremlino Alexey, attualmente in, ha raccontato che le guardie carcerarie hanno trovato un nuovo metodo di `tortura psicologica´ nei suoi confronti che consiste nel riprodurre i discorsi del ...... Michail Chodorkovskij, rimasto inper dieci anni, residente a Londra e fondatore dell'organizzazione anti Putin Open Russia, eche ha postato: "Mi vergogno di Michail Chodorkovskij! ...

Navalny: "In prigione mi torturano con i discorsi di Putin a tutto volume" TGCOM

Torna a farsi sentire Alexei Navalny. L'attivista anti-Putin, attualmente rinchiuso in una colonia penale a Melekhovo a scontare una doppia pena di 11 anni complessivi per frode e oltraggio alla corte ...Dal noto caso della giornalista Anna Politkovskaja, assassinata nell’ascensore del suo palazzo a Mosca nel 2006, dopo minacce seguite ai suoi articoli sulla violazione dei diritti umani nelle guerre c ...