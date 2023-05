Nathy Peluso si lancia nella moda con la nuova capsule Desigual

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Life&People.it Altro giro, altracollection. Proseguono in modo incessante le relase dei brand che, in vista della stagione più calda, stannondo sul mercato delle collezioni studiate ad hoc affidandosi a un personaggio proveniente dal mondo dell’arte in grado di saper tradurre e rispecchiare fedelmente il credo e il mood della propria azienda. L’ultima, in termini meramente cronologici, è stata la cantanteche nelle scorse ore ha firmato unaper, impresa di abbigliamento e calzature spagnola. Non si tratta di una collaborazione “fredda”. L’artista argentina ha infatti disegnato lei stessa i capi modellandoli direttamente sul proprio corpo e partecipando in prima persona anche alla campagna pubblicitaria in segno ...

La cantautrice e rapper argentinadebutta come stilista con Desigual ed appare nella campagna che lancia la collezione fotografata da Mario Sorrenti. L'artista e il team di design del marchio spagnolo hanno co - creato ...È in arrivo la prima collezioneper Desigual. La 28enne cantautrice e rapper argentina, cittadina spagnola, ha condiviso idee e ispirazioni con lo staff di design di Desigual . I riferimenti dell'artista nella storia ...La cantautrice e rapper argentinadebutta come stilista con Desigual ed appare nella campagna che lancia la collezione fotografata da Mario Sorrenti. L'artista e il team di design del marchio spagnolo hanno co - creato ...

La cantante Nathy Peluso debutta come stilista con Disegual Agenzia ANSA

La cantautrice e rapper argentina Nathy Peluso debutta come stilista con Desigual ed appare nella campagna che lancia la collezione fotografata da Mario Sorrenti. (ANSA) ...Empowering e body conscious, piena di energia e di sex appeal. Non poteva non essere così la collezione di Nathy Peluso x Desigual che segna il debutto nella moda della cantante argentina nelle vesti ...