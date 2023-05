Nasce l’Intergruppo parlamentare emergenza sanitaria e ripresa | nel comitato scientifico Sosto e Triassi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dare risposta concrete ai cittadini. E’ questo l’obiettivo del nuovo Intergruppo, composto da deputati e senatori di tutte le forze politiche, presieduto dalla deputata della Lega, Arianna Lazzarini. “Questo Intergruppo si costituisce in un contesto diverso da quello nato nella scorsa legislatura perché lo scenario generale è cambiato, è terminato lo stato dipandemico”, ha detto Lazzarini nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Camera. “Occorre confrontarsi, fare programmazione individuando le criticità irrisolte e proponendo soluzioni efficaci e concrete per far ripartire il settore in maniera strutturale perché il diritto alla salute non ha un colore politico”, ha aggiunto. Per Lazzarini “sono tanti i temi da affrontare: penso alla ...