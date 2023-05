Narcos colombiani e spalloni cinesi Blitz contro le cosche della Locride

Sei tonnellate di coca in due anni - I magistrati hanno fatto luce, inoltre, sui rapporti tra le cosche della Locride e iin grado, stando alle indagini , di far arrivare in Italia ...I magistrati hanno fatto luce, inoltre, sui rapporti tra le cosche della Locride e iin grado, stando alle indagini, di far arrivare in Italia circa 6 tonnellate di cocaina in meno ...Neanche la fantasia degli sceneggiatori della serie tv '', ispirata a Pablo Escobar e ai cartellidella droga, è arrivata a partorire simili forme di tortura. A ricostruirle, in un ...

Narcos colombiani, criminalità cinese e riciclaggio: ecco la galassia criminale emersa dall'operazione "Eureka" ReggioToday

Dalle carte dell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria emerge la grande forza economica delle cosche interessate ...Quattro ordinanze di custodia cautelare, 108 arrestati di cui almeno 85 in carcere, milioni di euro di beni sequestrati in mezza Europa dove la Dda di Reggio Calabria è riuscita a ricostruire il perco ...