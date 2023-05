Napoli verso lo scudettooggi se la Lazio non batte il Sassuolo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) - Spalletti in conferenza stampa: 'Lo scudetto ce lo stiamo assaporando piano piano' Spalletti in conferenza stampa: 'Lo scudetto ce lo stiamo assaporando piano piano'

- Spalletti in conferenza stampa: 'Lo scudetto ce lo stiamo assaporando piano piano' Spalletti in conferenza stampa: 'Lo scudetto ce lo stiamo assaporando piano piano'"Non mi interessa se domani ilvincerà o meno lo scudetto, perché noi abbiamo un obiettivo ben preciso che ho già detto più ... Abbiamo l'obbligonoi stessi, la proprietà ei nostri ...... allenatore del, ha parlato in Press Conference alla vigilia di Udinese -. Queste le sue parole: Si va ad Udine, spera di festeggiare lì Cosa provai ragazzi Cosa ha pensato ...

Napoli verso lo scudetto, occhi puntati su Lazio-Sassuolo Agenzia ANSA

Mentre il Napoli si appresta a vincere il suo terzo scudetto, una 'scossa' di terremoto agita i dintorni del Maradona: cosa è successo ...