Napoli | Spalletti | 'L'anno scorso volevate cacciarmi Adesso si può aprire un ciclo'

' Parliamo di Lucianoe del miracolo delche secondo me è un bellissimo segnale per l'Italia'. Non si capisce perché sia un 'bellissimo segnale per l'Italia' ma se lo dice lui vuol ...ricorda tutti gli amici dell'Udinese . Perlo scudetto azzurro farebbe bene a tutti .non si sbilancia sul suo futuro .ricorda gli ...(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore:.

Il Napoli delle meraviglie non splende più: segnali da non ignorare La Gazzetta dello Sport

L'orologio va sempre più avanti, l'ora X sta per arrivare. Il Napoli è ormai vicinissimo al terzo scudetto della sua storia. Un titolo inaspettato dai più, poiché la squadra di Spalletti sembrava all' ...NAPOLI (ITALPRESS) – “Ho una squadra di purosangue e mi fa piacere che in poco tempo i ragazzi abbiano fatto vedere a tutti le loro ...