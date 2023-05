Napoli | sabato torna la processione di San Gennaro | cos’è e cosa ricorda il “miracolo di maggio”

(Di mercoledì 3 maggio 2023)ladel busto di Sane delle ampolle contenenti il sangue del Santo patrono della città. Quella delche precede la prima domenica diè la prima delle tre date nelle quali tradizionalmente si attende ildella liquefazione del sangue di San. La tradizione del “di” Il “di”, a differenza di quelli che si ripetono il 19 settembre e il 16 dicembre, non si attende nel Duomo, ma è accompagnato da unache parte dalla cattedrale e attraversa il centro antico della città per concludersi poi nella Basilica di Santa Chiara. ...

La sera precedente l'esordio del 'nuovo'in Serie C1Sprint mandò in onda 'quel' gol di Andrea Carnevale (ex giocatore bianconero e da anni responsabile scouting del club friulano), con ...... coincideva con il possibile scudetto del. Il Comune in quei giorni ha promesso un rafforzamento dei mezzi pubblici, ma nelle giornate die soprattutto di domenica la Metropolitana, ...... cosa che ci permette di prepararci con una certa serenità all'ultima gara, in calendario6 ... Ha così staccato il pass per le finali nazionali, in calendario dal 12 al 14 maggio a. E ...

Miracolo di San Gennaro di maggio 2023, processione a Napoli ... Fanpage.it

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...Tutta Napoli col fiato sospeso: lo scudetto può arrivare già stasera - Accesissima anche la lotta per un posto un Champions - Serata magica ...