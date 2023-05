Napoli | punta 1 euro sul pareggio con la Salernitana e vince una grossa cifra

... la Juventus ha perso la più recente in campionato contro il; i bianconeri non perdono due ... proprio qui all'Arechi, ha rilanciato le ambizioni salvezza della Salernitana chea replicare ...Ci siamo attivati per tutelare anche loro, avviando un'azione chesempre al riconoscimento, ... visti i picchi di segnalazioni registrati a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Perugia, Roma,...A destra dovremmo vedere Mazzocchi dato che Kastanos, salvo turnover, sarà a supporto della. ... alle porte ci sono tantissime sfide delicate tra(weekend prossimo) e coppe. In mediana ...

Napoli punta sul cibo come fattore culturale - Campania Agenzia ANSA

(LaPresse) La Serie A in campo tra oggi e domani con il 33mo turno. Secondo match point scudetto per il Napoli. Gli occhi dei tifosi partenopei ...Tutti pazzi per l’attaccante del Napoli, Chelsea e Manchester United in prima fila. De Laurentiis fissa il prezzo e non cederà: c’è la sensazione che l’offerta giusta possa arrivare ...