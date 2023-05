Napoli | l' ex sindaco di NY De Blasio | ' Non vedo l' ora di festeggiare | orgoglioso della squadra'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L'exdi New York Bill de, in un'intervista a Il Mattino ha dichiarato il suo tifo per ile che vedrà la partita contro l'Udinese in uno dei punti di ritrovo preferiti dai tifosi ...

Seguiranno i saluti di Mario Guarente,di Potenza, e Giuseppe Spera, direttore generale ... di, a proporre le relazioni: la prima parlerà de "L'anziano fragile e la malattia geriatrica" ......ad una organizzazione lampo messa in atto con la collaborazione del prefetto Palomba e delManfredi (anche loro presenti giovedì sugli spalti di Fuorigrotta) la partita Udinese -verrà ...L'exdi New York Bill de Blasio, in un'intervista a Il Mattino ha dichiarato il suo tifo per ile che vedrà la partita contro l'Udinese in uno dei punti di ritrovo preferiti dai tifosi ...

Sindaco Manfredi: "Da bambino tifavo Juve, ma emozione e amore che provo ora per il Napoli sono... Tutto Napoli

La lista di Vito Clemente “92013 Clemente Sindaco” ha presentato i candidati al consiglio comunale che sono Maria Augello, Ivan Barreca, Francesco Gagliano, Maria Gagliano, Michele Interrante, Santo L ...Tutto pronto per la tornata elettorale a Menfi dove saranno due i candidati sindaco che si sfideranno per la fascia tricolore. Si tratta di Vito Clemente e Ludovico Viviani. Non si è ricandidata, inve ...