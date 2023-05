Napoli | ipotesi tournée in Corea del Sud a giugno CorMez

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilvaluta la possibilità di organizzare unaina fine stagione, a. Il Corriere del Mezzogiorno, che ne scrive, racconta che il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, ne ha già discusso lunedì con il capitano della squadra, Giovanni Di Lorenzo. Si sta lavorando alla fattibilità organizzativa poiché ladovrà conciliarsi con gli impegni dei giocatori con le rispettive nazionali. Il quotidiano scrive: L’annata delpotrebbe essere ancora più lunga, il presidente De Laurentiis ha in mente di programmare dopo le vacanze post campionato una tournèe indel Sud, nel paese di Kim che inoltre adovrà sostenere la leva militare per un periodo tra le tre e le cinque settimane grazie all’esenzione ...

Ed è stato in quel momento che insieme a Giuse Incocciati, ex calciatore di Milan ee oggi ... Ed ecco che, fra le, spuntano tre campioni del mondo di calcio dell'Italia del 1982: Antonio ......stadio Diego Armando Maradona per assistere tramite maxi schermi tutti insieme a Udinese -... In tale, il titolo di ingresso potrà essere caricato in modalità digitale, sulla fidelity ...Ad allertare le forze dell'ordine proprio l'uomo che, sull'di una possibile complicità, ha spiegato: 'Me l'ha detto questo vicino, me l'ha confessato di questa cosa, però diciamo stanno ...

Festa Scudetto Napoli, ipotesi nuovo stop alle auto dalle 20.30 di ... Fanpage.it

Il piano trasporti per i prossimi giorni, in vista della partita del Napoli di domani e dell’ipotesi vincita dello scudetto fin da oggi. Ieri vertice delle aziende con i sindacati, si è discusso dei p ...Oggi, domani Napoli tornerà a essere blindata alle auto e alle moto, a paryire dalle 20,45, i monumenti saranno presidiati dall’Esercito e in strada ci saranno centinaia di agenti, ...