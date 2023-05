Napoli | il prefetto di Udine | «Aspetto questo momento da 33 anni»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Le parole deldi, tifoso del, sulla partita di domani: «Per me sarà una grande soddisfazione e sarò contento come tutti i tifosi del» Ildi, Massimo Marchesiello, napoletano e tifoso del, ha parlato della partita di domani contro l’se, che potrebbe consegnare ai partenopei uno scudetto da lungo aspettato. Di seguito le sue partite. «Sono napoletano, molto napoletano. Giocare alle 20.45 ci è sembrata la valutazione più opportuna viste anche le polemiche e le complicazioni che ci sono state inperiodo. È tutto confermato, è un problema di ordine pubblico in più per, ma sapremo affrontare la situazione come sempre.da 33 ...

